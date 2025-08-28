28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Staley: "Knicks görevi gelseydi kabul ederdim"

South Carolina Üniversitesi'nin kadın basketbol takımı başantrenörü Dawn Staley, yaz döneminde New York Knicks'in kendisiyle görüştüğünü doğruladı.

calendar 28 Ağustos 2025 12:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Staley: 'Knicks görevi gelseydi kabul ederdim'
South Carolina Üniversitesi'nin kadın basketbol takımı başantrenörü Dawn Staley, yaz döneminde New York Knicks'in kendisiyle görüştüğünü doğruladı.

Knicks, Tom Thibodeau sonrası başantrenör arayışında Mike Brown'ı tercih etmişti. Ancak Staley, Candace Parker ve Aliyah Boston'un sunduğu Post Moves podcastinde, "Knicks bana işi teklif etseydi kabul etmek zorunda kalırdım. Sadece kendim için değil, kadınlar için. Kapıyı aralamak için. Bu New York Knicks ve ben de Philly'denim. Ama söz konusu Knicks olunca hayır diyemezdim," ifadelerini kullandı.

55 yaşındaki Staley, görüşmede kulübe, "Bir kadın koçu göreve getirmenin yaratacağı dış baskılara hazır mısınız?" sorusunu yönelttiğini, bunun da karar sürecini etkileyebileceğini dile getirdi. "Bütün bu medya soruları erkek koçlara sorulmuyor. Ben bu konuları gündeme getirince enerjinin değiştiğini hissettim. Belki de kendi ayağıma sıkmış oldum," dedi.


2008'den bu yana South Carolina'nın başında olan Staley, programı üç NCAA şampiyonluğuna taşıdı. Beş yıldır üst üste Final Four gören Gamecocks, dokuz SEC turnuvası da kazandı.

NBA'de bugüne dek yalnızca Becky Hammon, 2020'de Gregg Popovich'in oyundan atılması üzerine Spurs'te bir maçta başantrenörlük yapmıştı. Hammon, 2021'de WNBA ekibi Las Vegas Aces'in başına geçmiş ve üst üste iki şampiyonluk yaşamıştı.

