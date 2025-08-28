South Carolina Üniversitesi'nin kadın basketbol takımı başantrenörü Dawn Staley, yaz döneminde New York Knicks'in kendisiyle görüştüğünü doğruladı.Knicks, Tom Thibodeau sonrası başantrenör arayışında Mike Brown'ı tercih etmişti. Ancak Staley, Candace Parker ve Aliyah Boston'un sunduğu Post Moves podcastinde,ifadelerini kullandı.55 yaşındaki Staley, görüşmede kulübe,sorusunu yönelttiğini, bunun da karar sürecini etkileyebileceğini dile getirdi.dedi.2008'den bu yana South Carolina'nın başında olan Staley, programı üç NCAA şampiyonluğuna taşıdı. Beş yıldır üst üste Final Four gören Gamecocks, dokuz SEC turnuvası da kazandı.NBA'de bugüne dek yalnızca Becky Hammon, 2020'de Gregg Popovich'in oyundan atılması üzerine Spurs'te bir maçta başantrenörlük yapmıştı. Hammon, 2021'de WNBA ekibi Las Vegas Aces'in başına geçmiş ve üst üste iki şampiyonluk yaşamıştı.