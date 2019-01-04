Kasımpaşa, Norveç 1. Lig ekiplerinden Sarpsborg'un 20 yaşındaki Norveçli ofansif orta saha oyuncusu Tobias Heintz'ı renklerine bağladı.
Sporx, bu transferi tam 1 hafta önce kullanıcılarına duyurmuştu. Sporx'in özel haberi için buraya tıklayın.
Kemerburgaz Tesislerimizde Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3,5 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
Norveç Ümit Milli Takımı'nın da formasını giyen ve özellikle bu sezon UEFA kupası müsabakalarında gösterdiği performansla dikkat çeken Heintz'in Kasımpaşa'ya transferi Norveç medyasında önemli yer buldu.
Norveçli futbolcu, lacivert-beyazlı kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Kasımpaşa'ya transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bir süredir bu transferi bekliyordum. Buraya geldiğim için çok heyecanlıyım. Bu tesislerin nasıl olduğunu tarif edemem. İnanılmaz. Hiç böyle bir yerde bulunmadım. Benimle ilgilendikleri için Kasımpaşa'yı takip ediyordum. Çok iyi bir takım olduğunu görüyorum. Kasımpaşa'da oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
İKİNCİ İMZA DA GELDİ
Tobias Heintz transferinin ardından Kasımpaşa Azad Toptisk transferini de duyurdu.
Kasımpaşa'dan yapılan resmi açıklama;
"Alman takımlarından VfB Stuttgart II'de forma giyen 19 yaşındaki Türk kanat oyuncusu Azad Toptik, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
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Sporx, bu transferi tam 1 hafta önce kullanıcılarına duyurmuştu. Sporx'in özel haberi için buraya tıklayın.
Kemerburgaz Tesislerimizde Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3,5 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
Norveç Ümit Milli Takımı'nın da formasını giyen ve özellikle bu sezon UEFA kupası müsabakalarında gösterdiği performansla dikkat çeken Heintz'in Kasımpaşa'ya transferi Norveç medyasında önemli yer buldu.
Norveçli futbolcu, lacivert-beyazlı kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Kasımpaşa'ya transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bir süredir bu transferi bekliyordum. Buraya geldiğim için çok heyecanlıyım. Bu tesislerin nasıl olduğunu tarif edemem. İnanılmaz. Hiç böyle bir yerde bulunmadım. Benimle ilgilendikleri için Kasımpaşa'yı takip ediyordum. Çok iyi bir takım olduğunu görüyorum. Kasımpaşa'da oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
İKİNCİ İMZA DA GELDİ
Tobias Heintz transferinin ardından Kasımpaşa Azad Toptisk transferini de duyurdu.
Kasımpaşa'dan yapılan resmi açıklama;
"Alman takımlarından VfB Stuttgart II'de forma giyen 19 yaşındaki Türk kanat oyuncusu Azad Toptik, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın