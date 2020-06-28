Fernando Muslera'nın yerine 1 yıllığına kaleci arayan Galatasaray, Sporting Lizbon ile Renan Ribeiro için görüşme yaptı.



A Bola'da yer alan habere göre; Sporting Lizbon, as takım kadrosundaki geleceği tartışmalı olan ve fazla forma şansı bulamayan Renan Ribeiro için menajerler aracılığıyla Galatasaray'a cevap verdi. 30 yaşındaki Brezilyalı kaleci için 3 milyon euro bonservis bedeli belirlendiği aktarıldı.



Renan Ribeiro'nun da bu transfer için istekli olduğu ancak Galatasaray'ın bu maliyet sonrası bir adım geri attığı bilgisi verildi.



RENAN RIBEIRO KİMDİR?



Sporting Lizbon'un Ocak 2019'da Estoril'den 1.1 milyon euro bonservisle transfer ettiği Renan, bu sezon 11 lig maçında forma giydi ve 2 maçta kalesini gole kapatıp 12 gol yedi. Renan, Avrupa'da ise 5 maçta forma giyip 5 gol yedi.



Brezilya'da Atletico Mineiro ve Sao Paulo formaları da giyen Renan'ın Sporting Lizbon ile sözleşmesi 2023 yazında sona erecek.



