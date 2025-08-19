18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

Şota Arveladze: "Bu maçtan puan alabilirdik"

Trabzonspor mağlubiyetinin ardından konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, oyunu yavaş ve dengeli bulduğunu belirtti. Gürcü teknik adam, TFF'nin yabancı kuralı konusunda ise belirsizlikten şikayet ederek transferde netlik çağrısı yaptı.

calendar 19 Ağustos 2025 00:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Şota Arveladze: 'Bu maçtan puan alabilirdik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, 1-0'lık Trabzonspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçın genel yorumunda bulunan Şota Arveladze, "Değerlendirmek çok kolay değil, yavaş bir oyun oldu. İlk devrede maçın kontrolünü bırakmadık, çok yarattık diyemem ama topu bırakmadık. Maalesef bir şanstan sonra gol yedik ve iyi bir sonuç alamadık. Takım olarak kötü değildik. Pozitif şeyler de çok oldu. Çalışmaya devam ederek daha agresif olabiliriz. İleride daha fazla yaratabiliriz. Sonuç için üzgünüz. Kesinlikle puan alabilirdik bu maçtan. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum." İfadelerini kullandı.

TRANSFER 



TFF'nin aldığı yabancı kuralını eleştiren Şota, "Herkesin kafası karışık! 12+2 kontenjanı var. 14+2 kontenjanı var. Bazen durduruyorsunuz. Almış olabilirsiniz kontenjanı ama ters dönebilir. Net bir karar alınmak zorunda ve herkesin bilmesi gerekiyor. Kural nedir? Kalıyor, kalmıyor bu konularda yardım istiyoruz. Transfer yapmak kolay iş değil. Son hafta böyle konuşmalar olduğu için durdurduk. Bakıyoruz, istiyoruz 2-3 oyuncu almak." Açıklamasında bulundu.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
