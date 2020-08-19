Sosa Fenerbahçe için İstanbul'a indi, Trabzonspor veda etti

Fenerbahçe, bir transferini daha açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Jose Sosa, TSİ yaklaşık 21.10'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.



TRABZONSPOR VEDA ETTİ



Jose Sosa'nın İstanbul'a inmesinden yaklaşık 15 dakika sonra, eski takımı Trabzonspor'dan veda mesajı geldi. Trabzonspor'un mesajında, "Jose Ernesto Sosa'ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.





Transferin hızlı takımlarından, bir transferini daha açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı, TSİ yaklaşık 21.10'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.Jose Sosa'nın İstanbul'a inmesinden yaklaşık 15 dakika sonra, eski takımı Trabzonspor'dan veda mesajı geldi. Trabzonspor'un mesajında, "" ifadeleri kullanıldı.

EN CAZİP TEKLİF F.BAHÇE'DEN



Sosa'yı Arap kulüpleri ve ülkesinden Estudiantes Kulübü de istiyordu. Trabzonspor da yeni sözleşme teklifi yaptı. Arjantinli futbolcu, Arap ülkelerinden maddi anlamda iyi teklifler alsa da, kariyerini orada sürdürmek istemedi. Estudiantes'ten gelen öneri ise çok cazip değildi. Oyuncu için hem mali hem de sportif açıdan en iyi teklif sarı-lacivertli takımdan geldi.



Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen ve iki senelik sözleşmeye imza atacak olan Jose Sosa, Fenerbahçe'den 1,5 milyon euro maaş ile 1,5 milyon euro imza parası alacak.



Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan ve Trabzonspor'da kaptanlığa uzanan futbolcunun ligi tanıması da önemli avantajlarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor.







