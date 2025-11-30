29 Kasım
Tottenham-Fulham
1-2
29 Kasım
Atletico Madrid-Real Oviedo
2-0
29 Kasım
AC Milan-Lazio
1-0
29 Kasım
Marsilya-Toulouse
2-2
29 Kasım
NEC Nijmegen-S. Rotterdam
3-1
29 Kasım
Sporting Charleroi-RAAL La Louviere
0-0

Sörloth şov yaptı, Atletico Madrid seriyi sürdürdü!

İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Oviedo'yu 2-0 mağlup etti.

30 Kasım 2025 00:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sörloth şov yaptı, Atletico Madrid seriyi sürdürdü!
İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Oviedo'yu konuk etti. Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid, 2-0 kazandı.

Mücadelede Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 16 ile 26. dakikalarda Alexander Sörtloh kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste 6. galibiyetini elde eden Atletico Madrid, puanını 31'e yükselterek maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı. Real Oviedo ise 9 puanla ligin son sırasında konumlandı.

Ligde gelecek hafta Atletico Madrid, Athletic Bilbao ile deplasmanda karşılaşacak. Real Oviedo, sahasında Mallorca'yı konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
