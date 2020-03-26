Sörloth gözünü Şota'nın rekoruna dikti

Trabzonspor forması altına harika bir sezon geçiren Alexander Sörloth gözünü rekora dikti… Bu sezon şu ana kadar Süper Lig'de 19 golü bulunan ve krallık yarışında zirvede olan Norveçli forvet, Trabzonspor forması altında 25 golle bir sezonda en çok gol atan oyuncu olan Şota Arveladze'nin rekorunu ele geçirmek istiyor.Bordo-Mavili forma altında kariyerinin en parlak dönemini geçiren ve tüm kulvarlarda şu ana kadar 35 maçta 25 gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de kalan 8 maçta adını en az 7 gol daha atarak Trabzonspor tarihine yazdırmak için çabalayacak.Sörloth, Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin listesine girdi.