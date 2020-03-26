Sörloth gözünü Şota'nın rekoruna dikti

Ligde 19 golü bulunan Alexander Sörloth, kalan haftalarda 25 golle Trabzonspor'da bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncu olan Şota'nın rekorunu eline geçirmenin peşinde.

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Sörloth gözünü Şota'nın rekoruna dikti
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26 Mart 2020 10:29
Trabzonspor forması altına harika bir sezon geçiren Alexander Sörloth gözünü rekora dikti… Bu sezon şu ana kadar Süper Lig'de 19 golü bulunan ve krallık yarışında zirvede olan Norveçli forvet, Trabzonspor forması altında 25 golle bir sezonda en çok gol atan oyuncu olan Şota Arveladze'nin rekorunu ele geçirmek istiyor.

Bordo-Mavili forma altında kariyerinin en parlak dönemini geçiren ve tüm kulvarlarda şu ana kadar 35 maçta 25 gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de kalan 8 maçta adını en az 7 gol daha atarak Trabzonspor tarihine yazdırmak için çabalayacak.

AVRUPA'NIN DEVLERİ ONU İZLİYOR

Sörloth, Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin listesine girdi.

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