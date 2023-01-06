Son 10 sezonda derbi golleri yabancılardan

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 24 derbide gollerin büyük çoğunluğunu yabancı futbolcular attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Son 10 sezonda derbi golleri yabancılardan
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06 Ocak 2023 12:02
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti.

İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 24 derbide Fenerbahçe 21 kez ağları havalandırdı, Galatasaray ise rakibine 20 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 41 golün 28'ini yabancı futbolcular, 12'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süreçteki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Fenerbahçe'nin söz konusu 21 golünün 16'sını yabancı, 5'ini ise Türk oyuncular filelere gönderdi. Galatasaray'ın 20 golünün 12'sini yabancı, 7'sini de Türk oyuncular attı, bir gol de rakip futbolcudan geldi. 

- 21 yabancı oyuncu gol attı 

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 21 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında 2012-2013 sezonu başında 12 Eylül 2012'de Erzurum'da oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 kazandığı TFF Süper Kupa müsabakadan bu yana yapılan 24 derbide sarı-lacivertlilerden 13, sarı-kırmızılılardan 8 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde iki takımdan da beşer Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarında 4 futbolcu rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'den Miguel Crespo, Miha Zajc ve Serdar Dursun, Galatasaray'dan da Kerem Aktürkoğlu, daha önceki derbilerde birer kez ağları havalandırdı. 

- Geride kalan 10 sezondaki derbiler 

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 24 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

Tarih Stat Organizasyon Skor (FB-GS) Goller
12.08.2012 Erzurum TFF Süper Kupa 2 - 3 Alex, Kuyt / Umut Bulut (2), Selçuk İnan
16.12.2012 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Hasan Ali Kaldırım / Bekir İrtegün (kendi kalesine), Selçuk İnan
12.05.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 1 Webo (2) / Burak Yılmaz
11.08.2013 Kayseri TFF Süper Kupa 0 - 1 Drogba
10.11.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 0 Emre Belözoğlu, Baroni
06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1 Sneijder
25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0 -
18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Alper Potuk / Sneijder (2)
08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 0 Kuyt
25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Diego / Olcan Adın
13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1 Podolski
20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 Van Persie (2)
23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 Josef de Souza
22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
17.03.2018 Ülker Süper Lig 0 - 0 -
02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2 - 2 Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
14.04.2019 Ülker Süper Lig 1 - 1 Eljif Elmas / Onyekuru
28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
23.02.2020 Ülker Süper Lig 1 - 3 Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru
27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
06.02.2021 Ülker Süper Lig 0 - 1 Mustafa Muhammed
21.11.2021 Nef Süper Lig 2 - 1 Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu
10.04.2022 Ülker Süper Lig 2 - 0 Zajc, Serdar Dursun
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