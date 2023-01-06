Tarih Stat Organizasyon Skor (FB-GS) Goller 12.08.2012 Erzurum TFF Süper Kupa 2 - 3 Alex, Kuyt / Umut Bulut (2), Selçuk İnan 16.12.2012 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Hasan Ali Kaldırım / Bekir İrtegün (kendi kalesine), Selçuk İnan 12.05.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 1 Webo (2) / Burak Yılmaz 11.08.2013 Kayseri TFF Süper Kupa 0 - 1 Drogba 10.11.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 0 Emre Belözoğlu, Baroni 06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1 Sneijder 25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0 - 18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Alper Potuk / Sneijder (2) 08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 0 Kuyt 25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Diego / Olcan Adın 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1 Podolski 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 Van Persie (2) 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 Josef de Souza 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 17.03.2018 Ülker Süper Lig 0 - 0 - 02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2 - 2 Valbuena, Jailson / Donk, Linnes 14.04.2019 Ülker Süper Lig 1 - 1 Eljif Elmas / Onyekuru 28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 23.02.2020 Ülker Süper Lig 1 - 3 Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru 27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 06.02.2021 Ülker Süper Lig 0 - 1 Mustafa Muhammed 21.11.2021 Nef Süper Lig 2 - 1 Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu 10.04.2022 Ülker Süper Lig 2 - 0 Zajc, Serdar Dursun

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti.İki takım arasında. Bu süreçteki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.Fenerbahçe'nin söz konusu 21 golünün 16'sını yabancı, 5'ini ise Türk oyuncular filelere gönderdi. Galatasaray'ın 20 golünün 12'sini yabancı, 7'sini de Türk oyuncular attı, bir gol de rakip futbolcudan geldi.Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 21 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.İki takım arasında 2012-2013 sezonu başında 12 Eylül 2012'de Erzurum'da oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 kazandığı TFF Süper Kupa müsabakadan bu yana yapılan 24 derbide sarı-lacivertlilerden 13, sarı-kırmızılılardan 8 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.Söz konusu dönemde iki takımdan da beşer Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.İki takımın mevcut kadrolarında 4 futbolcu rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'den Miguel Crespo, Miha Zajc ve Serdar Dursun, Galatasaray'dan da Kerem Aktürkoğlu, daha önceki derbilerde birer kez ağları havalandırdı.Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 24 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar: