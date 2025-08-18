18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Somaspor, 9 transfer birden açıkladı

TFF 2. Lig Kırmızı grup temsilcisi Somaspor, 9 transfer birden açıkladı.

Yeni sezonda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Somaspor 9 transferini birden açıkladı.

Daha önce kadrosuna kattığı 4 ismi duyuran Soma, Menemen FK'dan kanat oyuncusu Atakan Üner ve Bandırmaspor forması giyen ofansif orta saha oyuncusu Emir Şenocak ile 2+1 yıllık, İzmir Çoruhlu FK'dan stoper Arda Çetin, Yeşil Çivili Belediyespor'dan kanat oyuncusu Batuhan Güner, Nevşehir Belediyespor'dan forvet Engincan Duman, Çorum FK'dan merkez orta saha Enes Yetkin, Efeler 09 SFK kanat oyuncusu Erdem Özcan ve FC Arlanda'dan gurbetçi santrfor Ömür Pektaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Manisa FK'da oynayan orta saha Bulut Uysal'ı da 1 yıllığına kiraladı. Yapımı tamamlanan yeni stadı için Futbol Federasyonu'ndan onay bekleyen Somaspor sezonun ilk maçında pazar günü Gebzespor'u ağırlayacak. Maçın stadıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
