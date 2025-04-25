Solskjaer'den Hatayspor maçı mesajı: "Taraftardan özür dileyelim!"

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Hatayspor maçı öncesi futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Solskjaer'den Hatayspor maçı mesajı: 'Taraftardan özür dileyelim!'
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25 Nisan 2025 09:33
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Son 7 resmi maçında sadece 1 galibiyet alıp 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Kartal, Hatayspor karşısında galip gelerek kötü gidişatını sonlandırmayı hedefliyor.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefiyle mücadele eden Beşiktaş, galibiyetle 52 puana ulaşarak, Samsunspor'u geçip ligde 3. sıraya yükselecek. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, kritik maç öncesi oyuncularına sert uyarılarda bulundu.

"TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEYELİM"

Norveçli teknik adam, Hatayspor karşısında kazanarak Avrupa Ligi hedefi için büyük bir avantaj elde edeceklerini belirten Solskjaer'in, "Hatayspor'un ligdeki durumu ortada ama rakibi kesinlikle hafife almamalıyız. Sezonun ilk yarısındaki maç berabere bitmişti. Puan almak için yine ellerinden geleni yapmak isteyecekler. Ancak bizim bu maçta hiçbir mazeretimiz olamaz. İyi futbol oynayarak galip gelmek zorundayız. Maçı kazanıp son dönemde çok üzdüğümüz taraftarımızdan özür dileyelim" ifadelerini kullandığı aktarıldı. 

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