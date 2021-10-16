Solskjaer: "Cristiano Ronaldo her maçta oynayamaz"

Ole Gunnar Solskjaer, takımın süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun her maçta 90 dakika oynamasının mümkün olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Solskjaer: 'Cristiano Ronaldo her maçta oynayamaz'
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16 Ekim 2021 07:52
Manchester United manejeri Ole Gunnar Solskjaer, son lig maçında Cristiano Ronaldo'nun ikinci yarıda oyuna girmesini eleştirenlere cevap verdi.

Norveçli hoca yaptığı açıklamada en büyük Ronaldo hayranlarından birinin kendisi olduğunu söyleyerek, "O eşsiz bir futbolcu, bunu biliyoruz. Herkes onu her an sahada görmek istiyor, bunu anlayabiliyorum ama bunu yapabilmemiz mümkün değil" diye konuştu.

Yoğun maç temposunda Ronaldo'nun da dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu belirten Solsjkjaer, "Gerçek şu ki her maçta oynayabilmesi imkansız. Bizimle olduğunu her an için çok memnunuz" diye konuştu.

Cristiano Ronaldo Manchester United forması giydiği bu sezonki 7 maçta 5 gol atıp 495 dakika sahada kaldı.


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