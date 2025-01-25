Solskjaer: "Bu nedenle kalsın"

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer, Alex Oxlade-Chamberlain'in takımda kalmasını istiyor.

Haber; Hürriyet
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Solskjaer: 'Bu nedenle kalsın'
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25 Ocak 2025 11:23
Beşiktaş'ta bu sezon Giovanni van Bronckhorst döneminde hiç oynatılmayan, sonrasında Serdar Topraktepe'nin 5 lig maçında şans verdiği Alex Oxlade-Chamberlain'e yeni teknik direktör Ole Gunnar Solsjkaer'den güvenoyu geldi.

4-1 kazanılan Athletic Bilbao karşılaşmasından sonra transferle ilgili soru üzerine, "Öncelikle elimdeki futbolcuları geliştirmek istiyorum. Chamberlain gibi bir oyuncumuz var, sakatlık geçirdi, zor bir süreçten geçiyor" diyerek bundan sonra izleyeceği yol haritasının ipuçlarını veren Norveçli çalıştırıcının, İngiliz oyuncuyla özel görüşmeler yaparak öz güven aşıladığı öğrenildi.

TOP KULLANMA BECERİSİ

Solskjaer'in uzun yıllar Arsenal ve Liverpool gibi dünya devlerinde forma giyen Oxlade Chamberlain'in özellikle top kullanma becerisinden faydalanmak istediği belirtildi.

LİSTEYE DAHİL EDİLECEK

Chamberlain, turun geçilmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde de yeni listeye dahil edilecek. Chamberlain'in yaz transfer dönemindeki gibi İngiltere'ye dönüp dönmeme ihtimali ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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