Slovenya, Ukrayna'yı 4 farkla geçti

İstanbul'daki basketbol hazırlık turnuvasında Slovenya, Ukrayna'yı 86-82'lik skorla mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Slovenya, Ukrayna'yı 4 farkla geçti
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13 Ağustos 2022 23:15
İstanbul'da düzenlenen basketbol hazırlık turnuvasında Slovenya, Ukrayna'yı 86-82 yendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan hazırlık karşılaşmasının ilk çeyreğini 22-16 önde bitiren Slovenya, devre arasına 40-32 üstün gitti.

İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan Slovenya, final periyoduna 61-54 önde girdiği mücadeleyi 86-82 kazandı.

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