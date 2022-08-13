Slovenya, Ukrayna'yı 4 farkla geçti

İstanbul'da düzenlenen basketbol hazırlık turnuvasında Slovenya, Ukrayna'yı 86-82 yendi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan hazırlık karşılaşmasının ilk çeyreğini 22-16 önde bitiren Slovenya, devre arasına 40-32 üstün gitti.
İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan Slovenya, final periyoduna 61-54 önde girdiği mücadeleyi 86-82 kazandı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan hazırlık karşılaşmasının ilk çeyreğini 22-16 önde bitiren Slovenya, devre arasına 40-32 üstün gitti.
İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan Slovenya, final periyoduna 61-54 önde girdiği mücadeleyi 86-82 kazandı.
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