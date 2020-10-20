Slaven Bilic: 'Futbol, polo ya da golf değil'

West Bromwich'in teknik direktörlüğünü yapan Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic, futbol izlemenin maliyetinin gün geçtikçe yükselmesine tepki gösterdi.Herkesin futbol maçlarını izlemesini sağlayan fiyatlar olması gerektiğini vurgulayan Hırvat teknik adam, "Futbol Polo ya da Golf değil. Futbol izlemek bedava olmaz ancak satın alınabilir olmalı. Futbol kitlelerin sporudur, işçi sınıfının sporudur ve herkesin ona kolay ulaşması gerekir." ifadelerini kullandı.İngiltere'de Premier Lig yayıncıları, maçları "öde-izle" sistemine geçirirken, bir karşılaşma için yaklaşık 19 dolar ödemek gerekiyor.