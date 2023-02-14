Sivasspor ve Kayserispor'dan yardım maçı kararı

6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. Deprem felaketinin ardından spor camiası da adeta tek yürek oldu ve depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.



DemirGrup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da Radyospor'da önemli açıklamalar yaptı. Başarılı hoca, "Deprem felaketinden dolayı yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ekibimizde yer alan Ayhan Hoca'nın da akrabaları vefat etti. Ayhan Hoca ile devamlı konuşuyorum, kendisi şu anda Hatay'da. İnşallah bir an önce bu kötü günler geride kalır" dedi.



"AYRILAN OYUNCULARI DÜŞÜNEBİLİRİZ"



Deprem sonrası hiçbir oyuncunun takımdan ayrılma talebinde bulunmadığını açıklayan deneyimli çalıştırıcı "Deprem felaketinden sonra takımımızdan ayrılmak isteyen oyuncumuz olmadı. Sadece Max Gradel ailesini Fildişi'ne göndermek istedi, direkt İstanbul - Fildişi Sahilleri uçuşuyla ülkesine gittiler. Hatayspor ve Gaziantep FK'dan ayrılan oyuncuları kadromuzda düşünebiliriz. Çünkü bu arkadaşlarımızın da hayatını sürdürebilmesi için futbol oynamaları gerekiyor" yorumunu yaptı.



"KAYSERİSPOR İLE MAÇ YAPACAĞIZ"



Kayserispor'la depremzedeler için bir yardım karşılaşmasına çıkacaklarını duyuran Çalımbay "Kayserispor'dan yardım kampanyası için bir maç talebi oldu. Biz de bu talebi kabul ettik. Kayserispor ile depremzede kardeşlerimiz için yardım maçı yapacağız" ifadelerini kullandı.



Millet olarak bir arada olmamız gerektiğinin mesajını veren Rıza Çalımbay, "Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Bu günlerde birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Bizler de futbol dünyasının içinde yer alan insanlar olarak elimizden geleni yapacağız. Gökhan Zan ve Volkan Demirel ile görüştüm. Onlar da bu süreçte ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Gün birlik günü" açıklamasında bulundu.





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