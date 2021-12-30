Sivasspor kupada Ankaragücü'nü saf dışı bıraktı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sivasspor kupada Ankaragücü'nü saf dışı bıraktı!
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30 Aralık 2021 18:59
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor 2-1 kazandı.

Sivasspor'a'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 56. dakikalarda Leke James kaydederken, MKE Ankaragücü'nün golünü 73. dakikada Şahverdi Çetin kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.


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