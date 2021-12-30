Sivasspor kupada Ankaragücü'nü saf dışı bıraktı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor 2-1 kazandı.
Sivasspor'a'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 56. dakikalarda Leke James kaydederken, MKE Ankaragücü'nün golünü 73. dakikada Şahverdi Çetin kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor 2-1 kazandı.
Sivasspor'a'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 56. dakikalarda Leke James kaydederken, MKE Ankaragücü'nün golünü 73. dakikada Şahverdi Çetin kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.