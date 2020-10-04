Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'de 4. haftayı bay geçen Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor
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04 Ekim 2020 14:14
Süper Lig'de 4. haftayı bay geçen Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Pas çalışmasıyla idmanı sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç ve dayanıklılık koşusu yaptı.



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