Sivasspor hazırlıklara Bolu'da başlayacak

Süper Lig takımlarından Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor hazırlıklara Bolu'da başlayacak
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01 Temmuz 2021 15:20
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor yeni sezon hazırlıkları için kamp yapmak üzere Bolu'nun Gerede ilçesine gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki kampta futbolcular günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanacak.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında 29 Haziran'da Sivas'ta bir araya gelen Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirilmişti.


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