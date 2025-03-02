Sivasspor'da Başakşehir maçı öncesi 3 eksik

Sivasspor, Süper Lig'de 3 Mart Pazartesi günü Başakşehir'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sivasspor'da Başakşehir maçı öncesi 3 eksik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2025 13:43

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. 

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul'a gidecek. 

Uros Radakovic'in kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği kırmızı-beyazlı ekipte, Başakşehir maçı öncesi Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci ve Achilleas Poungouras'ın sakatlıkları bulunuyor.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 24 puan topladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery