Sivasspor, 2 eksikle Trabzonspor'u ağırlıyor

Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, 2 eksikle Trabzonspor'u ağırlıyor
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19 Nisan 2023 14:19
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında perşembe günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde geride kalan 28 maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 31 puan topladı.

Sivas temsilcisinde sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi ve Leke James, maç kadrosunda yer almayacak.

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