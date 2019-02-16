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Sinan Gümüş'ten isyan; "4 milyon euro alanlar ne oynuyor?"

Benfica maçının 73.dakikasında oyuna giren ve topu her ayağına aldığında tribünlerden tepki gören Sinan Gümüş, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılabilir.

Kaynak: Akşam
Sinan Gümüş'ten isyan; '4 milyon euro alanlar ne oynuyor?'
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16 Şubat 2019 10:45
Bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 4 gol 2 asistlik performans gösteren Sinan Gümüş Benfica maçından sonra isyan etti.

Son haftalarda oynadığı tüm maçlarda tribünlerden büyük tepki alan, hatta Hatayspor karşılaşmasında protestolara maruz kalan Sinan Gümüş, Benfica maçında da aynı şeyleri yaşadı. 73'te Badou Ndiaye'nin yerine oyuna giren genç golcü topu ayağına her aldığında taraftarların öfkesiyle karşı karşıya kalırken Sinan'ın bu durumu kabullenemediği ve sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılabileceği ifade edildi.

SİNAN 650 BİN EURO ALIYOR

2-1'lik mağlubiyetin ardından soyunma odasında isyan eden Sinan Gümüş'ün moralinin bir hayli bozuk olduğu belirtilirken, 24 yaşındaki oyuncunun menajerine talimat vererek 'Burada yılda 4 milyon Euro alan futbolcuların performansları konuşulmuyor, topu ne zaman ayağıma alsam büyük bir uğultu kopuyor sezon sonunda sözleşmem bitiyor sen görüşmelere başla' dediği iddia edildi.

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