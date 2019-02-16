SİNAN 650 BİN EURO ALIYOR

Bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 4 gol 2 asistlik performans gösteren Sinan Gümüş Benfica maçından sonra isyan etti.Son haftalarda oynadığı tüm maçlarda tribünlerden büyük tepki alan, hatta Hatayspor karşılaşmasında protestolara maruz kalan Sinan Gümüş, Benfica maçında da aynı şeyleri yaşadı. 73'te Badou Ndiaye'nin yerine oyuna giren genç golcü topu ayağına her aldığında taraftarların öfkesiyle karşı karşıya kalırken Sinan'ın bu durumu kabullenemediği ve sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılabileceği ifade edildi.2-1'lik mağlubiyetin ardından soyunma odasında isyan eden Sinan Gümüş'ün moralinin bir hayli bozuk olduğu belirtilirken, 24 yaşındaki oyuncunun menajerine talimat vererek 'Burada yılda 4 milyon Euro alan futbolcuların performansları konuşulmuyor, topu ne zaman ayağıma alsam büyük bir uğultu kopuyor sezon sonunda sözleşmem bitiyor sen görüşmelere başla' dediği iddia edildi.