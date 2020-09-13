Sinan Engin: "Ligin en iyi orta sahası Beşiktaş'ta"

Sinan Engin, Beşiktaş orta saha hattının Türkiye'nin en iyi orta saha hattı olduğunu iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sinan Engin: 'Ligin en iyi orta sahası Beşiktaş'ta'
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13 Eylül 2020 23:20
Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın ardından Sinan Engin değerlendirmelerde bulundu.

Ligin en kaliteli orta saha hattının Beşiktaş'ta olduğunu dile getiren Engin, "Beşiktaş Josef'i de aldı. Türkiye'nin en kaliteli orta sahası şu an Beşiktaş'taç Beşiktaş bu yarışın içerisinde sonuna kadar olacaktır. Trabzonspor nasıl kendisini toparlar bilmiyorum, işi çok zor. Trabzonspor kimliğini kaybetmiş durumda. Başkan Ağaoğlu'na geçen sezon Sörloth için çok söyledik ama bizi dinlemedi" dedi.

Beşiktaş'ın Cenk Tosun gibi bir santraforu transfer etmesi durumunda 25-30 gol katkı alabileceğini ve takımın buna ihtiyacı olduğunu dile getiren Engin, "Beşiktaş'ın en az Fenerbahçe ve Galatasaray kadar şampiyonluk şansı var. Beşiktaş'ın havaya ihtiyacı var. Biz şampiyon olacağız demek zorunda Beşiktaş, iddialı açıklamalar, motivasyon gerekiyor. Beşiktaş güçlü kadro, güçlü bir teknik heyeti var be inşallah 8. hafta da aynı şeyleri söyleriz. Beşiktaş'ın Josef transferi çok iyi transfer. Beşiktaş yönetiminden en az 25-30 gol atacak bir forvet transferi bekliyorum. Bonservisi ile alamıyorsa, kiralayacak. Bunu yapmak zorunda Beşiktaş" şeklinde konuştu.



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