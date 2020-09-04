Sidney Sam Antalyaspor'da

Antalyaspor Alman futbolcu Sidney Sam'in transferini açıkladı.

Haber; AA
Sidney Sam Antalyaspor'da
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04 Eylül 2020 01:44
Fraport TAV Antalyaspor, Alman futbolcu Sidney Sam'ı kadrosuna kattı. 

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Sidney Sam" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz Alman futbolcu Sidney Sam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi. 

Geçen sezon Avusturya 1. Futbol Ligi takımlarından Rheindorf Altach takımında forma giyen 32 yaşındaki Sam, 21 lig maçında 6 gol attı.



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