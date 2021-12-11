Shevchenko'nun yüzü beşinci maçında da gülmedi

Sampdoria'ya sahasında 3-1 yenilen Genoa'da teknik direktör Andriy Shevchenko takımıyla 5'te 0 yaptı ve tek bir gol görebildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Shevchenko'nun yüzü beşinci maçında da gülmedi
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11 Aralık 2021 03:40
Genoa'da teknik direktörlüğe gelerek efsane olduğu Serie A'ya dönen Andriy Shevchenko, Sampdoria derbisini de kaybederek 5. maçında da galibiyetle tanışamadı.

Shevchenko, Genoa'nın sahasında konuk ettiği Sampdoria karşısında 3-1 mağlup olduğu maçta ilk kez gol sevinci yaşadı ancak bir kez daha sahadan hüsranla ayrıldı. Göreve Roma maçıyla başlayan Shevchenko sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Udinese beraberliğinin ardından ise Milan'a 3-0, Juventus'a 2-0 ve son olarak Sampdoria'ya karşı 5. maçında 4. kez mağlubiyeti yaşadı.

Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Genoa'da Fares, Caicedo, Rovella ve Maksimovic gibi kritik isimler hala maç oynayabilecek seviyeye gelmedi.

Genoa, Serie A'da çıktığı 17 karşılaşmada 10 puanla 19. sırada bulunuyor.


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