Shevchenko'nun yüzü beşinci maçında da gülmedi

Genoa'da teknik direktörlüğe gelerek efsane olduğu Serie A'ya dönen Andriy Shevchenko, Sampdoria derbisini de kaybederek 5. maçında da galibiyetle tanışamadı.



Shevchenko, Genoa'nın sahasında konuk ettiği Sampdoria karşısında 3-1 mağlup olduğu maçta ilk kez gol sevinci yaşadı ancak bir kez daha sahadan hüsranla ayrıldı. Göreve Roma maçıyla başlayan Shevchenko sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Udinese beraberliğinin ardından ise Milan'a 3-0, Juventus'a 2-0 ve son olarak Sampdoria'ya karşı 5. maçında 4. kez mağlubiyeti yaşadı.



Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Genoa'da Fares, Caicedo, Rovella ve Maksimovic gibi kritik isimler hala maç oynayabilecek seviyeye gelmedi.



Genoa, Serie A'da çıktığı 17 karşılaşmada 10 puanla 19. sırada bulunuyor.





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