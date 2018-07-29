Shaqiri attı, Liverpool farklı geçti

'nda iki İngiliz temsilcisiilekarşı karşıya geldi. 5 golün olduğu karşılaşmada Liverpool, Manchester United'ı 4-1 mağlup etti.Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada penaltıdan Sadio Mane, 66. dakikada Daniel Sturridge, 74. dakikada penaltıdan Sheyi Ojo ve 82. dakikada yeni transfer Xherdan Shaqiri kaydetti.Manchester United'ın tek golünü ise 31. dakikada Andreas Pereira attı.Liverpool, bu turnuvada Dortmund'a 3-1 yenilirken, Man. City'i 2-1 yenmişti. MANU ise önceki maçında Milan ile 1-1 berabere kaldı.