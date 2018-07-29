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Shaqiri attı, Liverpool farklı geçti

Liverpool, Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda Manchester United'ı 4-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Shaqiri attı, Liverpool farklı geçti
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29 Temmuz 2018 01:59
Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda iki İngiliz temsilcisi Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. 5 golün olduğu karşılaşmada Liverpool, Manchester United'ı 4-1 mağlup etti.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada penaltıdan Sadio Mane, 66. dakikada Daniel Sturridge, 74. dakikada penaltıdan Sheyi Ojo ve 82. dakikada yeni transfer Xherdan Shaqiri kaydetti.

Manchester United'ın tek golünü ise 31. dakikada Andreas Pereira attı.

Liverpool, bu turnuvada Dortmund'a 3-1 yenilirken, Man. City'i 2-1 yenmişti. MANU ise önceki maçında Milan ile 1-1 berabere kaldı.



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