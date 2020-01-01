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Shaq, yolda mahsur kalan kadına yardımcı oldu

NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın, arabası Florida eyaletlerarasında mahsur kalan bir kadına yardımcı olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın, arabası Florida eyaletlerarasında mahsur kalan bir kadına yardımcı olduğu bildirildi.

Alachua İlçesi Şerif Ofisine göre, Shaq, kadının yolun kenarına çektiğini gördüğünde, Gainesville yakınlarındaki Interstate 75 otoyolunda seyahat ediyordu.

Facebook'ta paylaşım yapan Alachua İlçesi Şerif Ofisi, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Shaquille O'Neal, bir kazaya tanık olunca I-75'te Alachua İlçesi'nde seyahat halindeydi."

"Sürücünün sağlık durumunu kontrol etmek için durdu ve kolluk kuvvetleri gelene kadar yanında kaldı. Yoluna gitmeden önce, Milletvekilleri Purington ve Dillon ile yumruk tokuşturdu. Hey Basketbol Polis Vakfı, Shaq'ı tanıyan tek kişi siz değilsiniz."

NBA günlerinde rakiplerine karşı bir zorba olsa da, Shaq, buna benzer eylemlerle dünyadaki en güzel adamlardan biri olduğunu kanıtlamaya devam ediyor.


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