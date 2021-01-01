Shaq: "Lakers'ın farkı, iç saha avantajına ihtiyacı olmaması"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers'ın bu sezon şampiyonluğu tekrarlamak için iç saha avantajına ihtiyaç duymadığını söyledi.



Lakers, LeBron James ve Anthony Davis'in sakatlıklarla kadro dışı kalmasından bu yana Batı Konferansı sıralamasında biraz düşüş yaşamıştı.



Eski Lakers süperstarı Shaq'a göre, koç Frank Vogel'in kadrosu, playoffta bir seri kazanmak için iç saha avantajına ihtiyaç duymayan tek takım:



"Lakers ile diğer takımlar arasındaki fark, Lakers'ın ev sahibi takım avantajına ihtiyaç duymamasıdır. LeBron ve AD gibi adamlara sahip olduğunuzda, rakip sahada bir maç çalabilecek adamlarınız olmuş oluyor. Utah ve (diğer ilk dört) takımın iç saha avantajına ihtiyacı var. Lakers'ın yok."



Lakers sezonun ilk yarısında bir noktada Batı'da ikinci sıraya yükselmişti. Bununla birlikte, birkaç önemli rotasyon parçasında çok sayıda sakatlık meydana gelmesiyle, Lakers konferansta beşinci sıraya geriledi.



