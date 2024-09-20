NBA efsanesi Shaquille O'Neal, "NBA tarihinin en kötü oyuncusu" olarak adlandırdığı Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert'e yönelik eleştirilerinin arkasında durdu.



O'Neal, yakın zamanda yayınlanan The OGs podcast'inde Gobert'in gelecekteki NBA oyuncuları üzerindeki etkisine değinerek, bu duruşunu ayrıntılı olarak açıkladı.



Tartışmada O'Neal, Gobert'in performansının genç oyuncuların gelecekteki kazançlarını olumsuz etkileyebileceğine olan inancını şöyle açıkladı:



"Konuştuğum zaman, gerçekleri baz alarak konuşmaya çalışıyorum. Bu şekilde oynayıp saçma sapan kontratlar alırsanız, başkalarının ekmeğiyle de oynamış oluyorsunuz. Bu tarz şeyler söylediğimde, genelde karşılık veremiyorlar çünkü hepsi narin tipler."



2020'de beş yıllığı 205 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan Gobert, O'Neal'ın eleştirilerinin sık sık hedefi olmuştu.



O'Neal'ın sert sözlerine rağmen Gobert, kariyerinde dört kez Yılın Savunmacısı ödülünün sahibi olmuş ve üç kez All-Star seçilme başarılarını göstermişti.



