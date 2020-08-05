Shakhtar, 10 kişiyle çeyrek finale yürüdü

Shakhtar Donetsk ile Wolsfburg, 2-1'in rövanşında Ukrayna'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi mücadeleyi 3-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.
Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri 89. ve 90+3. dakikada Junior Moraes, 90+1'de Manor Salomon kaydetti.
Karşılaşmanın 67. dakikasında Shakhtar, Davit Khocholava'nın gördüğü kırmızı kart sonrası maçın kalan bölümünü 10 kişi olarak tamamladı.
Shakhtar Donetsk, Köln'de oynanacak maçlarda Ukrayna'dan tek temsilci olarak yer alacak. Ukrayna temsilcisinin çeyrek finaldeki rakibi 6 Temmuz günü oynanacak Basel-Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından belli olacak.
Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri 89. ve 90+3. dakikada Junior Moraes, 90+1'de Manor Salomon kaydetti.
Karşılaşmanın 67. dakikasında Shakhtar, Davit Khocholava'nın gördüğü kırmızı kart sonrası maçın kalan bölümünü 10 kişi olarak tamamladı.
Shakhtar Donetsk, Köln'de oynanacak maçlarda Ukrayna'dan tek temsilci olarak yer alacak. Ukrayna temsilcisinin çeyrek finaldeki rakibi 6 Temmuz günü oynanacak Basel-Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından belli olacak.