Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards'ın kendisinden ve Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'ten daha iyi olduğunu iddia etmesini anlayışla karşıladı.



Gilgeous-Alexander, ESPN'den Malika Andrews'la yaptığı röportajda Edwards'ın hem kendisinden hem de Doncic'ten daha iyi olduğu yönündeki yorumları hakkında sorulan soruya şu şekilde yanıt verdi:



"Bunu söylemesini beklerim zaten. Birimizin ondan daha iyi olduğunu söylemesini beklemem. NBA oyuncularıyla ve özellikle de bu kadar yetenekli adamlarla ilgili şu var ki, hepimiz en iyisi olduğumuza ve ortaya koyduğumuz şeylerin özel ve benzersiz olduğuna inanırız. Dolayısıyla buna inanmaya hakkı var."



Edwards bu sezon 26.4 sayı, 5.2 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarıyla oynarken, ekibi Wolves Batı Konferansı'nda 1. sırada yer alıyor.



Shai 31.1 sayı, 5.6 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarıyla Thunder ekibini ikinci sıraya taşımış durumda.



Luka ise 34.6 sayı, 9.0 ribaund ve 9.8 asist ortalamalarıyla bu üçlü arasındaki en sağlam istatistiklere sahip olsa da, takımı Mavericks Batı'nın 8. sırasında yer alıyor.





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