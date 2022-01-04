Sevilla, Fernando'nun sözleşmesini uzattı

İspanya La Liga takımlarından Sevilla, Fernando Reges ile yeni sözleşme imzaladı.



Sevilla'dan yapılan açıklamada, sözleşmesi 2022 yazında bitecek tecrübeli futbolcunun kontrarının 2024 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.



GALATASARAY'DAN TRANSFER OLDU



34 yaşındaki futbolcu, Endülüs ekibine, Galatasaray'dan 2019 yılında 4.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.



AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI



Sevilla ile 109 maça çıkan Fernando, şu ana kadar İspanyol ekibine 7 gol, 9 asistlik bir skor katkısı sağladı.



Tecrübeli orta alan oyuncusu, Sevilla ile 2020 yılında UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi.





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