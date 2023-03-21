Sevilla'da Sampaoli dönemi sona erdi

Sevilla, teknik direktör Jorge Sampaoli ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sevilla'da Sampaoli dönemi sona erdi
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21 Mart 2023 12:36
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da Jorge Sampaoli dönemi resmen sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Getafe mağlubiyetinin ardından Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği aktarıldı.

İspanyol ekibi, takımın ligde alt sıralardan kurtulamaması ve son maçlarda alınan başarısız sonuçların ardından bu kararın alındığını belirterek Sampaoli'ye teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

Ekim ayında İspanyol ekibine imza atan Sampaoli, 31 maçta 13 galibiyet aldı. Sevilla, bu süreçte 6 karşılaşmadan beraberlik çıkartırken, 12 maçı ise kaybetti.

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