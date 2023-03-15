Sevilla'da ohal! Fenerbahçe maçı öncesi...

Sevilla, ligde kalma yolunda kritik olan Almeria maçını 2-1 kazandı. Ancak bu karşılaşmada ortaya koyulan mücadele, birçok oyuncunun limitlerini zorlamasına neden oldu.



Navas, Jordan, Bade sıkıntı yaşadı, Bono ve Nianzou sakatlandı. İşte son gelişmeler...



Bono: Almeira maçında takım arkadaşı Telles ile çarpışan Faslı file bekçisi, sedyeyle oyunu terk edip hastaneye kaldırılmıştı. Ciddi bir sorunu olmayınca hemen taburcu edilen Bono, dünkü antrenmanda takımla çalıştı. Başarılı kaleci, Fenerbahçe karşısında hocasının görev vermesi halinde oynayabilecek.



Jesus Navas: 37 yaşındaki sağ bek, önce Fenerbahçe, ardından Almeria karşılaşmalarında 90 dakika sahada kaldı. Navas'ın, yorgunluğa bağlı olarak kalçasından sıkıntı yaşadığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun oynamasının önünde bir engel bulunmasa da Kadıköy'deki maçta 11'deki yerini Montiel'e bırakacağı kaydedildi.



Loic Bade: Fransız savunmacı, sakatlığı nedeniyle aralarında ilk Fenerbahçe maçının da olduğu 5 karşılaşmada forma giyemedi. Bade, Almeria mücadelesinde formasına kavuştu. Ancak karşılaşmanın son bölümlerinde bacağına giren kramp nedeniyle 90 dakikayı zar zor tamamladı. 21 yaşındaki oyuncunun yarın oynaması bekleniyor.



Tanguy Nianzou: Uzun süre, Sampaoli'nin elindeki tek stoper olarak kalan genç savunmacı, Almeria mücadelesinde sakatlanarak kenara geldi. Nianzou, haftanın ilk 2 idmanına katılamadı. Rövanşta görev yapma ihtimali düşük görünüyor. İspanyol basınına göre Fransız stoper, hafta sonundaki Getafe maçına saklanabilir.



Joan Jordan: İlk maçta ikinci yarıda oyuna girmesiyle tüm senaryoyu değiştiren İspanyol orta saha, ilk golü kaydeden isimdi. Jordan'ın Almeria karşısında aşil tendonundaki ağrılarla mücadele ettiği, devre arasında masaj yapılmasının ardından oyuna devam ettiği belirtildi. İspanyol basınına göre İstanbul'a getirilmesi beklenmiyor.





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