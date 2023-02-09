Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda deprem bölgesine gönderilecek yardımlar için hummalı çalışma sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kulüpler statlarında yardım merkezleri oluştururken, Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda da tırlar tek tek doldurulup bölgeye yönlendiriliyor.
Statta koordinasyona yardımcı olan Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, son durumla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Genç yaşlı demeden herkesin yardım için stada geldiğini belirten Komsuoğlu, ilginin çok yoğun olduğunu ifade etti.
Akıllarının her an bölgede olduğunu aktaran Fenerbahçe yöneticisi, "Şu anda orada yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımız var. Bizler bir nebze de olsa yanlarında olmaya çalışıyoruz. Buna Fenerbahçe ya da diğer takımlar olarak bakmıyoruz. Bu tamamen Türk milletinin ortak kampanyası. İnşallah güzel haberler artar. Orada soğuk hava şartları var. Vakit geçiyor. Çok üzgünüz ama üzgün olmak demek, kalan vatandaşlarımıza daha fazla destek olmamız anlamına geliyor. Renk ayırt etmeksizin taraftarlar ve katkı verenler tek vücut olduk. Bölgeye tırlarımızı hazırlıyoruz. İnşallah tırlarımız bir nebze de olsa orada insanlara katkı sağlıyordur." ifadelerini kullandı.
- "Burada ne yöneticiyiz, ne sporcuyuz, ne taraftarız. Hepimiz tek vücuduz"
Katkının çok yüksek seviyede olduğunu söyleyen Sertaç Komsuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"İnanılmaz bir katkı var burada. Hava şartları burada da soğuk ama bu çocuklar sabahlara kadar çalışıyor, hiç yorulmuyorlar. İnanılmaz bir imece var burada, herkes birbirine saygılı. Biz burada ne yöneticiyiz, ne sporcuyuz, ne taraftarız, hepimiz tek vücuduz. Sporcularımız da burada. Bütün branşlardaki sporcularımız buraya geliyor. Ürün tedariği yapıyorlar ve fiziken destek veriyorlar. Tıra yükleme yapıyorlar. Bu sadece Fenerbahçe'ye mal edilecek bir şey değil. Eminim ki bütün yardım merkezlerinde hummalı bir çalışma var. Hepimizin ortak gayesi bölgeye en kısa sürede yardım eli uzatmak."
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kulüpler statlarında yardım merkezleri oluştururken, Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda da tırlar tek tek doldurulup bölgeye yönlendiriliyor.
Statta koordinasyona yardımcı olan Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, son durumla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Genç yaşlı demeden herkesin yardım için stada geldiğini belirten Komsuoğlu, ilginin çok yoğun olduğunu ifade etti.
Akıllarının her an bölgede olduğunu aktaran Fenerbahçe yöneticisi, "Şu anda orada yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımız var. Bizler bir nebze de olsa yanlarında olmaya çalışıyoruz. Buna Fenerbahçe ya da diğer takımlar olarak bakmıyoruz. Bu tamamen Türk milletinin ortak kampanyası. İnşallah güzel haberler artar. Orada soğuk hava şartları var. Vakit geçiyor. Çok üzgünüz ama üzgün olmak demek, kalan vatandaşlarımıza daha fazla destek olmamız anlamına geliyor. Renk ayırt etmeksizin taraftarlar ve katkı verenler tek vücut olduk. Bölgeye tırlarımızı hazırlıyoruz. İnşallah tırlarımız bir nebze de olsa orada insanlara katkı sağlıyordur." ifadelerini kullandı.
- "Burada ne yöneticiyiz, ne sporcuyuz, ne taraftarız. Hepimiz tek vücuduz"
Katkının çok yüksek seviyede olduğunu söyleyen Sertaç Komsuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"İnanılmaz bir katkı var burada. Hava şartları burada da soğuk ama bu çocuklar sabahlara kadar çalışıyor, hiç yorulmuyorlar. İnanılmaz bir imece var burada, herkes birbirine saygılı. Biz burada ne yöneticiyiz, ne sporcuyuz, ne taraftarız, hepimiz tek vücuduz. Sporcularımız da burada. Bütün branşlardaki sporcularımız buraya geliyor. Ürün tedariği yapıyorlar ve fiziken destek veriyorlar. Tıra yükleme yapıyorlar. Bu sadece Fenerbahçe'ye mal edilecek bir şey değil. Eminim ki bütün yardım merkezlerinde hummalı bir çalışma var. Hepimizin ortak gayesi bölgeye en kısa sürede yardım eli uzatmak."