Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda deprem bölgesine gönderilecek yardımlar için hummalı çalışma sürüyor.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kulüpler statlarında yardım merkezleri oluştururken, Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda da tırlar tek tek doldurulup bölgeye yönlendiriliyor.Statta koordinasyona yardımcı olan Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, son durumla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Genç yaşlı demeden herkesin yardım için stada geldiğini belirten Komsuoğlu, ilginin çok yoğun olduğunu ifade etti.Akıllarının her an bölgede olduğunu aktaran Fenerbahçe yöneticisi, "ifadelerini kullandı.Katkının çok yüksek seviyede olduğunu söyleyen Sertaç Komsuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: