Serkan Özbalta: 'Bugün biz, biz gibi değildik'

Ahlatcı Çorum FK'nın teknik direktörü Serkan Özbalta, 3-0 kaybettikleri Ümraniyespor maçı sonrası "İyi hazırlandığımız ya da öyle zannettiğimiz bir müsabakaydı." dedi.



İlk gole kadar maçın iki taraf için de olduğunu dile getiren Özbalta, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Önde yaptığımız yanlış baskı ve ardından rakibin hızlı hücumuyla yediğimiz bir gol var. Ondan sonra oyuna tutunmaya çalıştık ama işin gerçek kısmı bugün biz, biz değildik. Geriye düştükten sonra sahada yapabileceğimiz bir iki şey vardı onları tam anlamıyla yerine getirdik ve doğru pas tercihlerinde gol bulabileceğimizi gördük. Skor 3-0 olunca moral üstünlüğü tamamen rakibin eline geçti. İyi hazırlık dönemi geçiremedik bunun sahaya yansıdığını görüyoruz. İyi kadromuz var, 8-9 tane iyi oyuncumuz var, yapacağımız eklemelerle inşallah daha iyi bir duruma geleceğiz. Lig uzun bir maraton, kazanan moral ve 3 puan kazandı. İlk haftada kaybedenler açısından zihinsel dayanıklılık çok önemli, ligi huzurlu ve mutlu bir yerde bitirmeliyiz."





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