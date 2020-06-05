Sergen Yalçın'ın 19'luk gözdesi el yaktı

Beşiktaş, Legia Warşova'da forma giyen 19 yaşındaki Polonyalı Michal Karbownik'in peşine düşmüştü.Sergen Yalçın'ın hayran olduğu Polonyalı sol bek Michal Karbownik'e teklif yaptığı ancak reddedildiği iddia edildi…İtalya'dan Arena Napoli'nin iddiasına göre 19 yaşındaki yıldız adayı için kulübü Legia sırasıyla Beşiktaş, PSV ve Club Brugge'un tekliflerini reddetti. Legia'nın şu anda Avusturya'dan Salzburg'un yaptığı 10 milyon euro'luk teklifi değerlendirdiği kaydedildi. Napoli'nin Salzburg'un teklifine gelecek cevaba göre hamle yapacağı gündeme getirildi.Bu sezon forma giydiği 19 maçta 6 asist yapan 19 yaşındaki genç oyuncu için Sergen Yalçın'ın, "Türkiye'de bir çok isimden çok daha iyi orta yapıyor, aynı zamanda genç olmasına rağmen savunmayı da iyi biliyor" şeklinde rapor vermişti.Solak yıldız Michal Karbownik, bugüne kadar 87 resmi maçta forma giydi. Legia Warşova'nın U19, B ve A takımlarında toplam 87 kez görev alan Karbownik, 9 asist yapmayı başardı. Genç oyuncu Polonya U15, U17, U18 ve U19 milli takımlarında da toplam 25 kez şans buldu.