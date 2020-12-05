Sergen Yalçın'dan Necip ve Josef kararı

Başakşehır ve F.Bahçe maçlarındaki performansı ile takımını sırtlayan Sergen Yalçın'ın jokeri Necip Uysal dün yedek kalma şoku yaşadı. Necip'i kulübeye çeken Yalçın, Welinton ve Montero'ya savunmayı emanet etti. Yalçın'ın gelecek hafta Alanya maçı olması ve Rosier'in de ceza sınırında bulunması nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi. Josef de gelecek hafta oynanacak Alanya maçı düşünülerek riske edilmedi.







