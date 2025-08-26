Seren Ay Çetin: 'Koleksiyonuma bunu da katmak istiyorum'

Seren Ay Çetin, 27 Eylül'de Muğla'nın Fethiye ilçesinde WBA Dünya Şampiyonluk unvanı için Kosovalı kökenli Çek boksör Fabiana Bytyqi karşısında ringe çıkacak. Türk boks tarihinde bir ilk olacak karşılaşmada Çetin, Demirören Haber Ajansı'na konuştu.Seren Ay Çetin, tarihi mücadele öncesinde zorlu bir maç beklediğini belirterek, "Beni zor maç bekliyor ama çok hazırım. Rakibim çok iyi ve 2 kez WBC olmak üzere toplam 5 kez dünya şampiyonu oldu. Geçen sene kaybetti. O da deneyecek benim gibi. İkimizin de 1 mağlubiyeti var. Benim 12 galibiyetim var onun 22 galibiyeti var. Aramızda tecrübe farkı var. Ama benimde olayım bu galiba. Hep tecrübelilerle oynuyorum. Güzel geçecek" ifadelerini kullandı.Hazırlık sürecinin yoğun geçtiğini vurgulayan Seren Ay Çetin, "Hazırlık sürecimiz iyi geçiyor. Zaten işimiz bu iyi hazırlanmak. Antrenörüm olduktan sonra her şey çok iyi. Antrenörüm Serdar Avcı ile hazırlanıyoruz bu maça. Kendisine teşekkür ediyorum beni hazırladığı için. Bu maçla ben tekrar yeniden dünya şampiyonluğuna oynamaya hak kazanacağım. Bu sefer WBA World şampiyonluk kemer maçını oynayacağım. Bir sonraki adımda dünya şampiyonluğu denemem olacak. 4 büyük federasyondan bir tanesi. Bunu oynamak beni heyecanlandırıyor. Çünkü ben 2 kez WBC şampiyonuyum. Koleksiyonuma bunu da katmak istiyorum. Dediğim gibi, bu maçı kazanırsam yeniden dünya şampiyonluğuna oynamayı hak edeceğim" şeklinde konuştu.Mücadelenin Türkiye'de gerçekleşecek olmasının kendisini daha da motive ettiğini söyleyen Kadıköy Boks Kulübü Sporcusu Çetin, "Beni en çok motive eden Türkiye'de oynayacak olmamız. Çünkü Türkiye'de olmak ve oynamak bambaşka. Dünya şampiyonluk maçını Danimarka'da oynayınca daha iyi anladım. Çünkü sadece rakibim için gelmiş gibi hissediyordum. Kaybettim Danimarka'daki maçta. Burada da rakibim sadece benim için geldiğini düşünecek. Ve benim için en önemlisi bu.Kritik maçın masraflarını Rus işadamı IBA Başkanı Umar Kremlev karşılıyor. Biz Türkiye'den destek bulamadık. Ama Rusya'da bokstan anlayan insanlar varmış Allahtan. Bize destek oldu bu yüzden çok mutluyum" diye konuştu.Rakibi Fabiana'yı küçümsemediğini dile getiren Çetin, "Maçta nasıl strateji ortaya koyacağımı görürsünüz. Bunu anlatmak değil göstermek istiyorum. Rakibimin beni maçta zorlayacak yanları tecrübesidir belki ama zaten rakibi de küçük göremem. Başarılı ve kariyerli bir sporcu. Ama ben de boş değilim" dedi.Seren Ay Çetin'in antrenörü eski şampiyonlardan Serdar Avcı ise maçın Türk boksu açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Avcı, "Seren Ay Çetin kendini kanıtlamış bir oyuncu. Türkiye'de dört büyük federasyon olan WBC dünya finaline çıkmış tek kadın boksörümüz. Şimdi başka bir federasyonun dünya şampiyonluğunu oynayacak. İnşallah kazanır. Daha sonra bu unvanı da alınca daha farklı başarıların da sahibi olacak. Bütün kemerleri alacağına inanıyoruz" dedi.Hazırlıkların yoğun geçtiğini belirten Avcı, "Son kampa girecek. Antrenmanları iyi gidiyor, formu çok yüksek. Zor bir rakip ama bu maç kırılma noktası olacak. Kim daha iyiyse o kazanacak" şeklinde konuştu.