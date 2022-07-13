Serdar Saatçı için '39.5' açıklaması

Beşiktaş'ın Plzen ile oynadığı hazırlık maçının ardından kadro dışı bırakıldığı açıklanan Serdar Saatçı'nın babası Sedat Saatçı, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.



"ALGI YARATMA ÇABASI"



Serdar hakkında çıkan "39 derece ateşle oynatıldım" haberlerini yalanlayan Sedat Saatçı, "Oğlumun ağzından duyulmuş gibi yazılan hiçbir haber doğru değildir. Kulübümüze yada hocamıza asla hasta olduğumuz ile ilgili yada 'Camı kırdım' gibi söylemler kullanılmamıştır. Camiamızı bu şekilde yaftalayanların algı yaratma çabalarını anlamış değiliz." ifadelerini kullandı.



Serdar Saatçı, Beşiktaş'ın Plzen ile oynadığı maçın 72. dakikasında oyuna alınmış ancak 83. dakikada oyundan alınmıştı. Siyah-beyazlı futbolcunun soyunma odasında kapıya tekme attığı ortaya çıktı. Daha sonra Beşiktaş Kulübü, genç oyuncunun saha içi ve saha dışı tavırlarından ötürü kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.



BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA



Beşiktaş Kulübü de yaptığı açıklama ile Serdar Saatçı'nın herhangi bir rahatsızlığının olmadığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Avusturya kampı kapsamında, 12.07.2022 tarihinde hazırlık maçı oynanırken ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışlar nedeniyle, Sportif Direktörümüz ve Teknik Heyetimizin almış olduğu karar ile kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı, hakkında bugün bazı basın yayın organlarında çıkan ve Serdar Saatçı'nın ifade ettiği iddia edilen "Maçtan önce 39 derece ateşim vardı. Buna rağmen oynatıldım. Hasta olduğum için iyi oynayamadım" ifadelerinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.



Uzman sağlık ekibimizin görev yaptığı takımımızda sağlık problemi olan bir oyuncunun buna rağmen hazırlık maçında oynatılabileceğini düşünmek de mümkün değildir.



Camiamızın ve futbol kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yeni sezonda da takımımızla ve kulübümüzle ilgili asılsız iddia içeren, kötü niyetli yalan haberler, kulübümüz tarafından anında reaksiyon gösterilerek yalanlanmaya devam edilecektir.



Camiamızın ve kamuoyunun bu tip asılsız haberlere itibar etmemesini, doğru ve sağlıklı iletişim için rica eder, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.





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