Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybettiği için kendisine gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Serdar Dursun ile ilgili olarak bir gelişme yaşandı.Teknik direktör Jorge Jesus'un Serdar Dursun'un takımda kalmasını istediğini yönetime bildirdiği iddia edildi.Serdar Dursun için başta Schalke olmak üzere birçok kulüpten teklifler olduğu ifade ediliyordu. Jorge Jesus'un bu kararı sonrasında Serdar Dursun'un nasıl bir tavır belirleyeceği ise merak konusu. Ancak Serdar Dursun'un çift forvetli sistem de gerek 11'de gerekse de sonradan oyuna girerek forma giyme şansının yüksek olabileceği de değerlendiriliyor.