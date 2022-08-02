Serdar Dursun'a Jorge Jesus freni!

Fenerbahçe'de 11'deki yerini kaybettiği için gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Serdar Dursun için teknik patron Jorge Jesus, "Takımda kalmalı" raporu verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Serdar Dursun'a Jorge Jesus freni!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ağustos 2022 14:00
Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybettiği için kendisine gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Serdar Dursun ile ilgili olarak bir gelişme yaşandı. 

JESUS KALMASINI İSTİYOR

Teknik direktör Jorge Jesus'un Serdar Dursun'un takımda kalmasını istediğini yönetime bildirdiği iddia edildi. 

Serdar Dursun için başta Schalke olmak üzere birçok kulüpten teklifler olduğu ifade ediliyordu. Jorge Jesus'un bu kararı sonrasında Serdar Dursun'un nasıl bir tavır belirleyeceği ise merak konusu. Ancak Serdar Dursun'un çift forvetli sistem de gerek 11'de gerekse de sonradan oyuna girerek forma giyme şansının yüksek olabileceği de değerlendiriliyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ