Serdar Aziz: 'Ailem de beni Fenerbahçe forması ile görmek istiyordu'

Fenerbahçe, gece saatlerinde Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz'i resmen kadrosuna kattığını duyurdu. 28 yaşındaki yıldız savunmacı, kendisini 3,5 yıl boyunca sarı-lacivertli yapan sözleşmeye imzayı attı. Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yayınlanan fotoğraflarda Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetim Kurulu'ndan Selahattin Baki'nin, başarılı futbolcu ile beraber oldukları gözlemlendi. 1 / 6 Serdar Aziz, resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'nin yeni transferi milli stoper Serdar Aziz, imzaların atılmasının ardından ilk röportajını FB TV'ye verdi.Çok mutlu olduğunu belirten Serdar Aziz, "Öncelikle Başkanımız Ali Koç'a ve Semih Özsoy ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte, transferin arkasında çok sağlam durdular. Sonuna kadar menajerim de, ben de Fenerbahçe formasını giymek istedim. İşler uzadı ama sonunda formayı giydim. İnşallah bu formayı uzun yıllar giyeceğim. Kimse merak etmesin. Bu forma altında çok iyi mücadele edeceğim. Taraftarlarımız bana güvensin. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben zaten tutkuyla oynayan bir oyuncuyum. Taraftarların şüphesi olmasın. Fenerbahçe'yi en kısa zamanda çok iyi yerlere götüreceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Bize güvensinler. Burada çok güzel karşılandım. Herkese teşekkür ederim. Burada olduğum için çok mutluyum. Gerçekten duygularımı tarif etmek zor. Çünkü buraya gelirken çok zor bir süreçten geçtim ve şu an çok mutluyum. Ailem de sabırsızlıkla beni bu formayla görmek istiyordu" ifadelerini kullandı.Sportif Direktör Damien Comolli, Serdar Aziz'in tecrübeli ve çok iyi bir oyuncu olduğunu ifade etti.İmzaların atılmasının ardından FB TV'ye açıklamalarda bulunan Damien Comolli, "Serdar Aziz'i takımımıza dahil ettiğimiz için çok mutluyuz. Son günlerde imzayı atabilmek için yoğun çaba sarf ettik. Tecrübeli ve çok iyi bir oyuncu. Oynadığı mevki için yaşının genç olduğunu düşünüyorum. Liderlik karakterine sahip ve Türk milli takımı formasını giymiş bir isim. Hocamız, ben ve yönetim olarak transfer etmek istediğimiz değerli bir isimdi. Fenerbahçe'ye sadece bu sezon değil, önümüzdeki yıllarda da çok şey katacağını düşünüyorum. Bu yüzden çok mutluyuz" dedi.