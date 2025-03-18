Serdal Adalı'nın çıkış planı hazır!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi, maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serdal Adalı'nın çıkış planı hazır!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mart 2025 09:17

Beşiktaş, sahada kötü sonuçlar alırken Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, gelecek sezon için yoğun mesai harcıyor.

Takımdan gönderilecek futbolcular var, yönetim de maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor.

Birinci hedef, 25 milyon euro'luk maaş yükünden tamamen kurtulup, yeni gelecek oyuncularla stratejik açıdan yönetilebilir bir maaş skalası yaratmak... 

Yönetim, kontrat fesih bedelleriyle birlikte en az 25 milyon Euro'luk bir operasyona hazırlanıyor. Kısa süre içinde Chamberlain, Paulista, Joao Mario, Immobile, Uduokhai ve Masuaku'nun menajerleriyle temasa geçilmesi bekleniyor.

GÖZDEN ÇIKARILANLAR 

Ciro Immobile: 8 milyon Euro

Chamberlain: 4.1 milyon Euro

Paulista: 3.5 milyon Euro

Masuaku: 3.4 milyon Euro

Joao Mario: 3.3 milyon Euro

Uduokhai: 2.8 milyon Euro 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery