Serdal Adalı'nın çıkış planı hazır!

Beşiktaş, sahada kötü sonuçlar alırken Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, gelecek sezon için yoğun mesai harcıyor.



Takımdan gönderilecek futbolcular var, yönetim de maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor.



Birinci hedef, 25 milyon euro'luk maaş yükünden tamamen kurtulup, yeni gelecek oyuncularla stratejik açıdan yönetilebilir bir maaş skalası yaratmak...



Yönetim, kontrat fesih bedelleriyle birlikte en az 25 milyon Euro'luk bir operasyona hazırlanıyor. Kısa süre içinde Chamberlain, Paulista, Joao Mario, Immobile, Uduokhai ve Masuaku'nun menajerleriyle temasa geçilmesi bekleniyor.



GÖZDEN ÇIKARILANLAR



Ciro Immobile: 8 milyon Euro



Chamberlain: 4.1 milyon Euro



Paulista: 3.5 milyon Euro



Masuaku: 3.4 milyon Euro



Joao Mario: 3.3 milyon Euro



Uduokhai: 2.8 milyon Euro



