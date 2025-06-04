Serdal Adalı'dan Cristiano Ronaldo cevabı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın toplantısında Cristiano Ronaldo ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

calendar 04 Haziran 2025 16:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Serdal Adalı'dan Cristiano Ronaldo cevabı!
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Adalı, Cristiano Ronaldo'nun transferi ile ilgili gelen soruya yanıt verdi. 

"MESSI'Yİ DE ALACAĞIM"

Gelen soruya gülerek yanıt veren Adalı, "Messi'yi de alacağım, şurada soldaki kalenin altında petrol buldum." ifadelerini kullandı.

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