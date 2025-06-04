Serdal Adalı'dan Cristiano Ronaldo cevabı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Adalı, Cristiano Ronaldo'nun transferi ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.
"MESSI'Yİ DE ALACAĞIM"
Gelen soruya gülerek yanıt veren Adalı, "Messi'yi de alacağım, şurada soldaki kalenin altında petrol buldum." ifadelerini kullandı.
Adalı, Cristiano Ronaldo'nun transferi ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.
"MESSI'Yİ DE ALACAĞIM"
Gelen soruya gülerek yanıt veren Adalı, "Messi'yi de alacağım, şurada soldaki kalenin altında petrol buldum." ifadelerini kullandı.
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