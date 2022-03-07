Serbest dalış rekortmeni Erken'in rekor denemesi başarısız sayıldı!

Milli sporcu Erken'in buz altında rekor denemesi kural ihlali nedeniyle başarısız sayıldı



Erken, Tödürge Gölü'nde, Kayseri Türkuaz Doğa Sporları Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibinin gönüllü katılımı ile buz altında dünya rekoru kırmak için dalış gerçekleştirdi.



Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) kurallarına uygun olarak buzla kaplı göl yüzeyindeki 126 metrelik parkurda 20'şer metre ara ile kaçış delikleri açıldı, her delikte güvenlik dalgıcı sporcuya eşlik etti.



Erken, 126 metre uzunluğundaki parkuru tamamladı ancak kural ihlali yaptığı gerekçesiyle rekor denemesi hakemler tarafından geçerli sayılmadı.



Birgül Erken, rekor denemesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başarılı olamadığı için üzgün olduğunu söyledi.



Antrenmanda derece yaptığını anımsatan Erken, "Heyecan faktörü, birçok şey insanı etkiliyor." diye konuştu.



"Dipte işaretleri göremedim"



Suyun bugün biraz daha soğuk olduğunu dile getiren Erken, şunları kaydetti:



"Dipte işaretleri göremedim, bu beni mental olarak etkiledi sanıyorum. Flaşörü de göremedim. 'Flaşör yanıyordu' dediler ama doğrusu 130 metreye geldiğimde halen gidiyordum, 130'u geçme noktasında ipe takıldım. Geri dönüp çıktım, bunlar tabii etkiliyor. Bu spor, mental bir spor. Hazır olsanız bile koşullar hazır değilse orada yarı yolda kalabiliyorsunuz. Rekoru kırdık, geçtik öteye hatta birtakım işaretleri göremememden dolayı olmadı. Şimdi kontrol ettiğimde 100 işaretinin yan döndüğünü gördüm. 100'e geldiğimde bunu görünce artık 26 metre kaldı diyerek basıyorsunuz. Orada bir kafa karışıklığı başladı. 26 metrede de flaşörün yanması gerekiyordu, o flaşörü göremedim. Belki orada bilinç kaybı başlamış olabilir, kısa bir bayılma yaşadım."



Bunun yaptığı sporun bir parçası olduğuna değinen Erken, "Açıkçası tehlikeli bir şey yok, gayet iyiyim. Hakemler karar verirlerse, tekrar denememe izin verirlerse doktor raporu da gerekiyor. Doktor raporu alabilirsek ben iyiyim, yarın tekrar deneyebilirim. Kısa süreli bayılmalar olabiliyor, çünkü vücutta yüksek karbondioksit birikiyor." ifadelerini kullandı.



"Bazen koşullar da izin vermiyor"



Guinness ve CMAS rekoru olmak üzere iki rekoru birden kırmayı denediğini anlatan Erken, "Öyle olsaydı 126 metre ile hem Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmiş olacaktık hem de Türkiye su altı sporlarının bağlı olduğu konfederasyonun rekorunu kırmış olacaktık." diye konuştu.



Hedefi büyük tuttuğunu vurgulayan Erken, "Guinness rekoru 112 metreydi, 120 yapsaydık çok sağlam çıkardık ama tek rekor olacaktı. Biraz böyle tepede yerleri ve 2 rekor hedefledik. Bazen koşullar da izin vermiyor, biraz da stres vardı galiba. Bugün olmadı, yarın izinleri alabilirsek en azından bir rekor kırmak istiyorum burada." ifadelerini kullandı.



Bu arada teknik ekibin yeni bir denemeye izin vermeyeceği öğrenildi.





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