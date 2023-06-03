Şenol Güneş'ten TFF'ye gönderme ve eleştiri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu ve Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderme yaptı.
Kasımpaşa maçıyla ilgili konuşan Şenol Güneş "Oyun olarak iki takım da açık oynadı. Zaman geçirmeden, oyun olarak ne yapabileceğini düşündü iki takım. Hak ettiğimiz bir maçtı. Oyuncularımı tebrik ederim. Kasımpaşa'ya gelecek yıl için başarılar dilerim. Kemal Özdeş ile iyi işler yapacaklarını düşünüyorum." dedi.
"Bu lig hukuk dışı" açıklamasının ardından PFDK'dan 100 Bin TL para cezası almasına gönderme yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiren Şenol Güneş "Kamuoyunda takdirler, eleştiriler, aşırı övgüler var. TFF'de Genel Kurul üyesiyim ve Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Ne kadar fikrimi söyleyebileceğimi bilmiyorum, onlardan öğreneceğim. Anladığım kadarıyla havuza kir attık! Neleri konuşacağımı bilmiyorum! TFF'de kongre olacak. Ayrıldıktan sonra konuşma hakkınız da olmuyor. Şimdi konuşma hakkım da doğdu! Şimdi susmayı ve düşünerek konuşmayı daha doğru buluyorum." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Kasımpaşa, oyunun başında hızlı oyuncularla etkili olmaya çalıştı. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Golü bulunca avantaj bize geçti. Hak ettiğimiz bir sonucu aldık. Tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Çok güzel bir zemin vardı. Bol gol ve pozisyonlar oldu." ifadelerini kullandı.
Deneyimli teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kendisine verilen 104 bin liralık para cezasına da tepki gösterdi.
"TFF GENEL KURULUNA KATILACAĞIM"
Şenol Güneş, Adana Demirspor müsabakasının ardından kullandığı "Bu ligin sonuçları ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig" ifadesi gerekçesiyle PFDK tarafından aldığı para cezasına ilişkin, şu görüşleri aktardı:
"Geldiğimden beri saha dışında bazı şeyleri söylemek istemedim. Geçen gün soru geldi ve cevap vermek zorunda kaldım. Futbolun imajını yaraladığım düşünüldü. Konuşmayı doğru bulmuyorum. Hangi konuşmalar ceza gerektirir bilmiyorum. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür insanlar düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilmeli. Kimseye saygısızlık yapmam. TFF'de genel kurul üyesiyim. Ayrıldıktan sonra genel kurula katılamadım. Bu kez TFF Genel Kuruluna katılacağım. Düşüncelerimi söyleyeceğim. Ceza alırsam genel kurul cezası alırım. Futbolun değerini düşürüyorum diye anladım. Bunları genel kurulda değerlendireceğiz. Başka soru almayayım. Hep başka yere kayıyor. Tutamıyorum kendimi."
Kasımpaşa maçıyla ilgili konuşan Şenol Güneş "Oyun olarak iki takım da açık oynadı. Zaman geçirmeden, oyun olarak ne yapabileceğini düşündü iki takım. Hak ettiğimiz bir maçtı. Oyuncularımı tebrik ederim. Kasımpaşa'ya gelecek yıl için başarılar dilerim. Kemal Özdeş ile iyi işler yapacaklarını düşünüyorum." dedi.
"Bu lig hukuk dışı" açıklamasının ardından PFDK'dan 100 Bin TL para cezası almasına gönderme yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiren Şenol Güneş "Kamuoyunda takdirler, eleştiriler, aşırı övgüler var. TFF'de Genel Kurul üyesiyim ve Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Ne kadar fikrimi söyleyebileceğimi bilmiyorum, onlardan öğreneceğim. Anladığım kadarıyla havuza kir attık! Neleri konuşacağımı bilmiyorum! TFF'de kongre olacak. Ayrıldıktan sonra konuşma hakkınız da olmuyor. Şimdi konuşma hakkım da doğdu! Şimdi susmayı ve düşünerek konuşmayı daha doğru buluyorum." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Kasımpaşa, oyunun başında hızlı oyuncularla etkili olmaya çalıştı. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Golü bulunca avantaj bize geçti. Hak ettiğimiz bir sonucu aldık. Tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Çok güzel bir zemin vardı. Bol gol ve pozisyonlar oldu." ifadelerini kullandı.
Deneyimli teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kendisine verilen 104 bin liralık para cezasına da tepki gösterdi.
"TFF GENEL KURULUNA KATILACAĞIM"
Şenol Güneş, Adana Demirspor müsabakasının ardından kullandığı "Bu ligin sonuçları ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig" ifadesi gerekçesiyle PFDK tarafından aldığı para cezasına ilişkin, şu görüşleri aktardı:
"Geldiğimden beri saha dışında bazı şeyleri söylemek istemedim. Geçen gün soru geldi ve cevap vermek zorunda kaldım. Futbolun imajını yaraladığım düşünüldü. Konuşmayı doğru bulmuyorum. Hangi konuşmalar ceza gerektirir bilmiyorum. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür insanlar düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilmeli. Kimseye saygısızlık yapmam. TFF'de genel kurul üyesiyim. Ayrıldıktan sonra genel kurula katılamadım. Bu kez TFF Genel Kuruluna katılacağım. Düşüncelerimi söyleyeceğim. Ceza alırsam genel kurul cezası alırım. Futbolun değerini düşürüyorum diye anladım. Bunları genel kurulda değerlendireceğiz. Başka soru almayayım. Hep başka yere kayıyor. Tutamıyorum kendimi."