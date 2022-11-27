Şenol Güneş'ten Dele Alli ve Rosier'e mesaj

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Dele Alli ve Rosier'e aba altından sopa gösterdi. Önceki günkü basın toplantısında ara sonrası 5 haftalık periyodun performansları tartışılan oyuncuların geleceğini belirleyeceğini dile getiren deneyimli hocanın hedefinde özellikle bu iki yıldız vardıBeşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, iki önemli isme önceki günkü basın toplantısında net mesajlar yolladı. İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki maçlarını televizyondan izlemek zorunda kalan Dele Alli ile görüştüğünü dile getiren Güneş'in şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:Valentin Rosier'e demesajı veren Güneş, Fransız sağ bek içindeğerlendirmesinde bulundu. Bu sözler, Rosier'in performansını yükseltmemesi halinde transfer yapılacağı şeklinde yorumlandı.