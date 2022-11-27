Şenol Güneş'ten Dele Alli ve Rosier'e mesaj

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Dele Alli ve Rosier'e aba altından sopa gösterdi. Önceki günkü basın toplantısında ara sonrası 5 haftalık periyodun performansları tartışılan oyuncuların geleceğini belirleyeceğini dile getiren deneyimli hocanın hedefinde özellikle bu iki yıldız vardı
"ARKADAŞLARINI TELEVİZYONDAN İZLEME"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, iki önemli isme önceki günkü basın toplantısında net mesajlar yolladı. İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki maçlarını televizyondan izlemek zorunda kalan Dele Alli ile görüştüğünü dile getiren Güneş'in şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "İzleyen değil, izlenen olmak istiyorsan, burası senin için bir fırsat. Yaşın genç, sen de bunu yapabilecek potansiyeldesin. Tek odak noktan saha olmalı. Bugün üzülüyorsun ama yarın sevinmek senin elinde. Çok çalışarak, kendini geliştirerek çıkışa geçmelisin."
"VAZGEÇİLMEZ DEĞİLSİN"
Valentin Rosier'e de "Hiç kimse vazgeçilmez değildir" mesajı veren Güneş, Fransız sağ bek için "Bu takımın direkt oyuncusu. Şu anda bir dalgalanma geçiriyor. Zekası, oyun yeteneği üst seviyede. Kendisi kaçmazsa yakalayabilirsek iyi. Gelmezse başka yere gider, onu bilemeyiz. İyi bir Rosier varken sağ beke ihtiyacımız olmaz. Ancak Onur Bulut, başarılı bir oyuncu, burada isterim" değerlendirmesinde bulundu. Bu sözler, Rosier'in performansını yükseltmemesi halinde transfer yapılacağı şeklinde yorumlandı.
"ARKADAŞLARINI TELEVİZYONDAN İZLEME"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, iki önemli isme önceki günkü basın toplantısında net mesajlar yolladı. İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki maçlarını televizyondan izlemek zorunda kalan Dele Alli ile görüştüğünü dile getiren Güneş'in şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "İzleyen değil, izlenen olmak istiyorsan, burası senin için bir fırsat. Yaşın genç, sen de bunu yapabilecek potansiyeldesin. Tek odak noktan saha olmalı. Bugün üzülüyorsun ama yarın sevinmek senin elinde. Çok çalışarak, kendini geliştirerek çıkışa geçmelisin."
"VAZGEÇİLMEZ DEĞİLSİN"
Valentin Rosier'e de "Hiç kimse vazgeçilmez değildir" mesajı veren Güneş, Fransız sağ bek için "Bu takımın direkt oyuncusu. Şu anda bir dalgalanma geçiriyor. Zekası, oyun yeteneği üst seviyede. Kendisi kaçmazsa yakalayabilirsek iyi. Gelmezse başka yere gider, onu bilemeyiz. İyi bir Rosier varken sağ beke ihtiyacımız olmaz. Ancak Onur Bulut, başarılı bir oyuncu, burada isterim" değerlendirmesinde bulundu. Bu sözler, Rosier'in performansını yükseltmemesi halinde transfer yapılacağı şeklinde yorumlandı.