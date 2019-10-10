Şenol Güneş: "Savaş, bize saldırıldığı için oldu"

"2 MAÇTA 4 PUAN DA OLABİLİR"

"DIŞARIDA OLANLAR DESTEK OLMALI"

"BİZİ İŞGALCİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

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Teknik Direktörü, Arnavutluk maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Taraftarların maça kırmızı - beyaz renklerle gelmesini istediğini kaydeden Güneş, "Bugün itibariyle Arnavutluk da bu maça final olarak bakıyor. Son maçta oynadıkları oyun ve aldıkları sonuç, bu maçı final haline getirdi. İyi koşup, çok çalışıp, iyi bir sonuç almak istiyoruz. Türkiye adına yarışıyoruz, tüm kulüplerimize önem veriyoruz. Her kulübün ortak noktada birleştiği bir Türkiye var, bunun da rengi kırmızı-beyaz. Sahada kırmızı-beyaz olup, güzel bir görüntü verin ve sahadaki oyunculara da destek olun" dedi.2 maçta en az 4 puan hedeflendiğini kaydeden deneyimli hoca, "Kendi oyunumuzu güzel bir şekilde oynayıp, sonuç almak istiyoruz. Akıllı, sabırlı, yürekli bir takım olacağız. Bu saha içinde olacak, tribünde olacak. Sahanın etkisi tribünde, tribünün etkisi sahada olacak. Rakibin gücünü biliyoruz, kendi gücümüzü de biliyoruz. Buradaki tüm oyuncular oynamaya aday. Bugün oynayan, yarın değişebilir. 2020'ye gittiğimizde belki farklı oyuncular olacak, onu da bilmiyoruz. 2 maçta en güzeli 6 puan ama 4 puan da bizim için yeterli olabilir. Burada kazanıp, orada beraberlik de güzel olabilir. Her türlü sonuçta yarış devam eder ama avantajlar olabilir, bu avantajı yakalamak istiyoruz. Futbolda sürprizler olabiliyor. Zorluk geçirmek istemiyoruz ama geçirsek bile sonuç almak istiyoruz. Tüm oyuncular %100'ünü verecek" ifadelerini kullandı.Sakatlar olduğunu kaydeden milli çalıştırıcı, "Abdülkadir, Hasan Ali, Cengiz, Dorukhan... Sakatlar var. Takımda ciddi boyutta bir sakatlık yok, 22 oyuncu ve 4 kaleci hazır, bunların hepsi oynayabilir. Yarın oynatacağımız oyuncuların başarılı olmasını bekliyoruz, başarılı devam ederlerse, sorun yok. Olmazlarsa da, alternatifleri var. Bu maçta hücum edip, gol atmayı daha çok düşünürken, Fransa maçında farklı düşünebiliriz, bunlar hep yoruma açık. 11'de olacak oyuncu, 'ben %100'ümü vermeliyim' diye düşünmeli. Dışarıda olanlar da temiz kalbi ve iyi niyeti ile destek olmalı. Duygu birlikteliği bize başarıyı getirecektir. O oynasa, bu oynasa olacaktır ama bunun üzerinden hesap kesmek doğru değil" diye konuştuBarış Pınarı Harekatı ile ilgili de görüşleri sorulan Güneş, dış basının yaklaşımına ve ülkelerin açıklamalarına tepki gösterirken; "Türkiye bulunduğu konum nedeniyle sıkıntıları uzun süredir geçiriyor. Sevr ile beraber tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılan bir ülkeyken, Mustafa Kemal Atatürk ve milletimiz ile küllerinden doğdu. Üzerimizde hesap görenlerin, bazen bizi suçlayarak işgalci gösterdiğini görüyoruz. Savaşı kimse istemez, siz ister misiniz? Ben hiç istemedim, benim ülkem de istemez. Savaş, bize saldırıldığı için oldu. Kendi ülkelerinde savaş çıkarmak istemeyenler, başka ülkelerde nifak tohumları çıkartarak birbirine vurduruyorlar. Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, bunların çok güzel mesajları var. Ekonomik alanda, başka alanda kendini korumaya çalışan bir ülke olmaktan bıktık artık. Biz sınırlarımızın içinde kalmak istiyoruz. Bu savaştan bizim ne karımız olacak ya? Bu çocukların günahı ne? Evlatlarımız orada savaşıyor. Oraya giden askerlerimizin yanındayız. Savaş nerede olsun, nefretle kınıyoruz. Biz savaş yapmak istemiyoruz, biz kalkınmamıza engel olmaya çalışanlara dur demek istiyoruz. Biz ırk, dil, din ayrımı yapmadan yaşamak istiyoruz. Bu ülke sürekli tehdit altında, olacak şey değil. Dünyayı daha aklı selim olmaya davet ediyorum" diyerek tepki gösterdi.