Şenol Güneş'in yardımcısı, Tuzlaspor'da

Spor Toto 1. Lig ekibi, 39 yaşındaki teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.



Tuzlaspor, Beşiktaş ve A Milli takımda uzun yıllar yardımcı antrenör olarak görev yapan Eren Şafak ile anlaşma sağladı.



39 yaşındaki teknik adam, 2010-2019 yılları arasında siyah beyazlı takımda görev yapan Bernd Schuster, Tayfur Havutçu, Carlos Carvalhal, Samet Aybaba, Slaven Bilic ve Şenol Güneş 'in yardımcılıklarını yaptı.



Eren Şafak, Güneş ile birlikte 2,5 yıl da A Milli Takım'da görev aldı.



Bu sezon 1. Lig'de oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Tuzlaspor, 1 puan ile 16. sırada yer alıyor.





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