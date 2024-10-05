Şenol Güneş: 'Herkes kapasitesinde oynamalı'

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hatayspor maçının ardından açıklamalar yaptı.
Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Eksiklikle alakası yok, her oyuncu kendi kapasitesinde oynamalı. Oyuna başlarken dengeliydik, hücumda bir taç pozisyonu bıraktık, döndü, gol oldu. Toparladık ama oyunu tamamen kontrol altına almadık. Oyuna baktığınızda dağılmış, çıkarken top kayıpları fazlaydı. Tam tersini düşünmüştük." dedi.
Kazanmak istediklerini ancak başaramadıklarını söyleyen Güneş, "Bugün kazanmak için geldiğimiz bir maçta, beklentimiz öyleydi ama maalesef son pozisyonda gol olsa mağlup da olabilirdik. İki takım da pozisyon buldu. Maçın hakkı belki beraberlik ama bize yetmiyor. Galibiyetlere ihtiyacımız var. Daha iyi duruma gelmek istiyorduk ama bunu yapamadık." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için sahaya çıktıkları maçta iki puan kaybettiklerini belirtti.
İki takımın da tehlikeli ataklar yaptığını ifade eden Güneş, "İlk yarıda hiçbir isabetli orta atamadık. Top kaybı sonrası tekrar bize tehlike oldu. Şu anda oynadığımız oyun tatmin edici oyun değil. Bunu zaten daha önce de paylaştık. Burada bir maç kazanarak biraz daha nefes almak istiyorduk. Puan da önemli 3 puan ama özellikle oyun olarak güçlü bir oyun istiyorduk." diye konuştu.
Güneş, oyun başında yavaş da oynasalar oyun anlayışlarını gitgide dönüştürmeleri gerektiğine işaret etti.
Şenol Güneş, şunları kaydetti:
"Üzgünüz çünkü çok sabırsız bir şekilde kazanılması gereken maçlar istiyoruz. Bugün de öyleydi. Deplasmanda kazanamayan... İşte son dönemlerde baktığınız zaman bir tek galibiyeti olan bir takım olarak yani kalitemizi, isteğimizi, her şeyimizi tartışırız tabii ama çok daha çalışmaya ihtiyaç olan bir dönemdeyiz. Çok daha sabırlı, akıllı olmak durumundayız. Çünkü bu kırılganlıkları yenmenin tek yolu işimizi iyi yapmak ve çalışmak olacak. Ben yine hala oyunculara inanıyorum. Yanlışları kabul etmek ve ettirmek durumundayız. Hepimiz için yanlış yapan, eksik yapan olursa değişiklik olur ama bu oyuncuların bu oyundan daha iyi oynayacağını biliyorum. Onu da bekliyorum zaten."
Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Eksiklikle alakası yok, her oyuncu kendi kapasitesinde oynamalı. Oyuna başlarken dengeliydik, hücumda bir taç pozisyonu bıraktık, döndü, gol oldu. Toparladık ama oyunu tamamen kontrol altına almadık. Oyuna baktığınızda dağılmış, çıkarken top kayıpları fazlaydı. Tam tersini düşünmüştük." dedi.
Kazanmak istediklerini ancak başaramadıklarını söyleyen Güneş, "Bugün kazanmak için geldiğimiz bir maçta, beklentimiz öyleydi ama maalesef son pozisyonda gol olsa mağlup da olabilirdik. İki takım da pozisyon buldu. Maçın hakkı belki beraberlik ama bize yetmiyor. Galibiyetlere ihtiyacımız var. Daha iyi duruma gelmek istiyorduk ama bunu yapamadık." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için sahaya çıktıkları maçta iki puan kaybettiklerini belirtti.
İki takımın da tehlikeli ataklar yaptığını ifade eden Güneş, "İlk yarıda hiçbir isabetli orta atamadık. Top kaybı sonrası tekrar bize tehlike oldu. Şu anda oynadığımız oyun tatmin edici oyun değil. Bunu zaten daha önce de paylaştık. Burada bir maç kazanarak biraz daha nefes almak istiyorduk. Puan da önemli 3 puan ama özellikle oyun olarak güçlü bir oyun istiyorduk." diye konuştu.
Güneş, oyun başında yavaş da oynasalar oyun anlayışlarını gitgide dönüştürmeleri gerektiğine işaret etti.
Şenol Güneş, şunları kaydetti:
"Üzgünüz çünkü çok sabırsız bir şekilde kazanılması gereken maçlar istiyoruz. Bugün de öyleydi. Deplasmanda kazanamayan... İşte son dönemlerde baktığınız zaman bir tek galibiyeti olan bir takım olarak yani kalitemizi, isteğimizi, her şeyimizi tartışırız tabii ama çok daha çalışmaya ihtiyaç olan bir dönemdeyiz. Çok daha sabırlı, akıllı olmak durumundayız. Çünkü bu kırılganlıkları yenmenin tek yolu işimizi iyi yapmak ve çalışmak olacak. Ben yine hala oyunculara inanıyorum. Yanlışları kabul etmek ve ettirmek durumundayız. Hepimiz için yanlış yapan, eksik yapan olursa değişiklik olur ama bu oyuncuların bu oyundan daha iyi oynayacağını biliyorum. Onu da bekliyorum zaten."