Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında, 30 Ekim Pazar günü saat 17.00'de Vodafone Park'ta HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri satışa çıkmasının ardından taraftarlardan büyük ilgi gördü.



ŞENOL GÜNEŞ FAKTÖRÜ



Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in görevden ayrılması ve Şenol Güneş ile anlaşılmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar Ümraniyespor maçının biletlerine hücum etti.



YÖNETİM MEMNUN OLDU



Karşılaşmanın bütün biletlerinin tükenmesiyle çoğu taraftar bilet alamadığı için üzüntüsünü sosyal medyada belirtti. Yönetim, karşılaşmaya olan yoğun ilgi sebebiyle büyük memnuniyet duyuyor.





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